Buon anno da Henry Cavill! L'attore ci aggiorna su The Witcher 2 e il suo sviluppo

Non c'è pace per uno strigo, a quanto pare. La seconda stagione di The Witcher sta per dare inizio alla fase di pre-produzione, e a darne l'annuncio è Geralt di Rivia in persona, Henry Cavill.

"Ciao a tutti, eccomi qui! Le feste sono finite, e io me le sono godute (forse anche troppo), ma adesso si torna a lavoro: la pre-produzione della seconda stagione di The Witcher sta per iniziare.

Ho visto che avete gradito la prima stagione, grazie mille, mi rende davvero felice. Vi terrò il più possibile aggiornati su ulteriori sviluppi. Ovviamente, potrete aspettarvi tanti nuovi ed entusiasmanti video di me che mi alleno ogni mattina col tapis roulant..." ha comunicato un divertito Cavill sul suo Instagram, nell'augurare a tutti gli utenti un buon anno nuovo.

Geralt di Rivia sta dunque per tornare in azione, anche se non sappiamo ancora quando ci sarà dato vedere le nuove avventure (non prima del 2021, se ci basiamo sulle dichiarazioni di Lauren Hissrich su Reddit).

Intanto, possiamo sempre passare il tempo monitorando i progressi degli allenamenti di Henry, e seguendo i suoi aggiornamenti su Instagram, che potrebbero rivelare anche una possibile data di inizio riprese... Sperando che a questo giro non rischi di rimetterci la vista.