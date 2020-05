Buon compleanno Bono! Il leader degli U2 compie 60 anni

Ricorrenza importante per tutti gli appassionati di musica rock. Oggi, 10 Maggio 2020, compie 60 anni Paul David Hewson, meglio noto come Bono Vox. Leader degli U2, ma anche attivista e compositore, è da sempre una delle personalità più amate del panorama musicale.

Nato a Dublino il 10 Maggio 1960, Bono ha da sempre un legame molto particolare con il nostro paese. Anche di recente ha dimostrato il suo amore per l'Italia in un video pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram nel giorno di San Patrizio in cui ha eseguito un brano inedito, suonato con voce e chitarra dalla sua casa di Dublino.

Il cantante l'ha voluto dedicare all'Italia, che allora si trovava nel bel mezzo della pandemia di Coronavirus. Nel filmato, che proponiamo come sempre in calce, Bono si era rivolto a medici, infermieri ed operatori sanitari impegnati in prima linea contro il Coronavirus. "Per gli italiani che l'hanno ispirato, per gli irlandesi, per tutti quelli che in questo giorno di San Patrizio sono in difficoltà e continuano a cantare. Per i dottori, le infermiere, i caregiver in prima linea, è per voi che stiamo cantando" si leggeva nella didascalia che accompagna il filmato di "Let Your Love Be Known".

Bono, così come gli U2, hanno anche un legame molto stretto con il mondo della tecnologia: emblematica è la pubblicazione gratuita di Songs of Innocence su iTunes.