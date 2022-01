Buon compleanno, Florence Pugh! Gli auguri dei fan Marvel alla star di Hawkeye

"Provo assoluta adorazione per lei e per le sue capacità attoriali, non vedo l'ora di poter vedere più Yelena nel Marvel Cinematic Universe!", " Buon compleanno Florence Pugh, grazie per averci regalato Yelena Belova", "Buon compleanno, Florence Pugh. Nessuno potrebbe interpretare Yelena Belova bene quanto te" sono alcuni dei messaggi che è possibile leggere in queste ore su Twitter.

I fan Marvel hanno cominciato immediatamente a provare affetto per Florence Pugh : merito dell'innegabile verve della star di Midsommar, ma anche della scrittura di un personaggio come Yelena Belova che, dopo due sole apparizioni in Black Widow e Hawkeye, ha già saputo conquistare i cuori dei tanti appassionati del franchise.

Happy Birthday to the ICONIC Florence Pugh 💜 I absolutely adore her and her acting ability, and can’t wait to see more of Yelena throughout the MCU! 💫



What’s your favourite Florence Pugh role?#FlorencePugh pic.twitter.com/uiNHtRLmkC — Matthew Smith 🏳️‍🌈 (@TheTimelessNerd) January 3, 2022

happy birthday florence pugh thank you so much for giving us yelena belova pic.twitter.com/guKfxgVYjy — ross (@yelebelova) January 3, 2022