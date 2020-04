Buon compleanno John Cena! Il 16 volte Campione del Mondo compie 43 anni

Giornata particolare per gli appassionati di wrestling. Spegne oggi 43 candeline John Cena, per anni il volto della World Wrestling Entertainment di Vince McMahon, che l'ha fatto diventare un'icona a livello mondiale per quasi due generazioni di appassionati.

Sedici volte Campione del Mondo (avendo ottenuto 13 volte il WWE Title e 3 volte il World Heavyweight Title), John Cena è stato l'uomo di punta della WWE fino al 2017, anno in cui si è parzialmente ritirato diventando un part-timer a tutti gli effetti. Da allora il numero di match è diminuito ed ha consentito a Cena di dedicarsi ad altre attività. L'ultimo incontro risale a WrestleMania 36, dov'è stato sconfitto da Bray Wyatt in un Firefly Fun House in cui "The Friend" ha ripercorso tutta la sua carriera.

Seguendo le orme di The Rock, infatti, per il 43enne si sono aperte le porte di Hollywood. Dal 2017 ad oggi infatti ha recitato in The Wall, Daddy's Home, Giù le mani dalle nostre figlie, Bumblebee, Non Si Scherza col Fuoco e sarà presente in Fast & Furious 9 in uscita nel 2021 e The Suicide Squad.

Nonostante l'allontanamento dal wrestling, John Cena resta uno dei volti più amati della WWE per il suo impegno e lealtà nei confronti del WWE Universe.