Buone Feste dai Simpson! Arriva su Fox un canale interamente dedicato alla serie

Da più di trent'anni I Simpson tengono compagnia a milioni di spettatori in tutto il mondo, tanto da essere diventati per molti quasi di famiglia. Farà senz'altro piacere, quindi, ritrovarli per tutte le vacanze di Natale sulla tv di casa, 24 ore su 24. Per questo da domani, 23 dicembre, sarà attivo il canale Fox I Simpson.

Fino al 9 gennaio prenderà il posto di Fox +1 al numero 113 del bouquet di Sky, e trasmetterà a getto continuo oltre 250 episodi tra i più amati delle 32 stagioni de I Simpson. Una vera e propria maratona natalizia, in cui non mancheranno naturalmente gli episodi espressamente incentrati sulle festività di fine anno.

Nelle puntate che vedremo nelle prossime settimane vedremo alcune delle celebrità che sono apparse come guest star nella serie, come Lisa Kudrow, Jerry Springer, Alec Baldwin e Ron Howard. Ci saranno momenti musicali, grazie alle performance di artisti del calibro di Elton John, Katy Perry e Cyndi Lauper. Rivedremo le più celebri gag del divano, e quando ci accomoderemo sul nostro lasceremo idealmente il telecomando tra le mani di Homer Simpson, pronti a goderci lo spettacolo.

