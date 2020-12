Qualcosa di buono: il film con Hilary Swank che ha ispirato l'ice bucket challenge

Questa sera su Rai Movie vai in onda Qualcosa di buono, il film del 2014 diretto da George C. Wolfe che ha per protagonista Hilary Swank. Questa pellicola affronta un argomento molto serio come quello della sclerosi laterale amiotrofica che è stata portata ulteriormente al centro dell'attenzione pubblica grazie all'ice bucket challenge.

Ricorderete tutti sicuramente la campagna virale lanciata dalla ALS Association con lo scopo di stimolare le donazioni per la ricerca scientifica. Nel corso del 2014 moltissime star hanno parte a questa sfida in cui una persona viene filmata mentre si versa o gli viene versato sulla testa un secchio d'acqua ghiacciato e successivamente deve nominare altre tre persone, le quali hanno ventiquattro ore di tempo per rispondere alla sfida.

La stessa Hilary Swank ha preso parte all'ice bucket challenge, e l'attrice nel corso di varie interviste ha rivelato la sua volontà di far conoscere al mondo questa grave malattia che tutt'oggi non ha ancora una cura: "Ho impiegato anni per trovare i finanziamenti e, proprio per questo, ho voluto anche produrlo. Quella della Sla è una realtà tremenda: non se ne conoscono le cause e non esiste ancora una cura. Ho creduto importante diffondere certe informazioni e aprire una discussione".

Se volete saperne di più su questo film, date un'occhiata alla nostra recensione di Qualcosa di buono.