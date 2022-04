Bupkis: Pete Davidson protagonista di una nuova serie comica ispirata alla sua vita

Come riportato da Deadline, la stella del Saturday Night Live Pete Davidson ha appena firmato un accordo per rimanere nell'orbita della NBCUniversal in quanto co-creatore, produttore e protagonista di una nuova sit-com intitolata Bupkis. La serie racconterà in chiave romanzata la vera vita Davidson ed è prodotto da Lorne Michaels, padre di SNL.

Bupkis, che Davidson ha co-scritto con il suo amico e collaboratore di vecchia data Dave Sirus e Judah Miller (Crashing), combinerà la narrazione realistica con elementi assurdi che riflettono la visione del mondo non filtrata e originale per cui Davidson è noto. Lo show, che è stato paragonato a Curb Your Enthusiasm di Larry David, dovrebbe riflettere il vero Pete Davidson con una narrazione smaccatamente vietata ai minori.

Attualmente sono già iniziati i casting con alcuni dei volti più noti del mondo dello spettacolo per il cast che farà compagnia a Davidson nello show.

"Pete Davidson è uno dei comici più richiesti oggi con il suo umorismo intelligente e unico e il suo onesto punto di vista sulle cose", ha dichiarato Susan Rovner, responsabile dei contenuti per l'intrattenimento di NBCUniversal Television and Streaming. "Bupkis metterà in mostra lo stile divertente, sorprendente e senza filtri della commedia di Pete che il pubblico ha imparato ad amare mentre noi continueremo a rafforzare il nostro catalogo di commedie su Peacock. Non vediamo l'ora di tuffarci in questa avventura con Lorne Michaels, Broadway Video e i nostri partner di Universal Television".

In precedenza, Davidson e Sirus avevano già collaborato alla sceneggiatura di Il Re di Staten Island, commedia diretta da Judd Apatow e in parte ispirata alla vita del giovane comico americano. Davidson ha anche avuto una piccola parte in The Suicide Squad di James Gunn.