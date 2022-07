Burn the House Down: il celebre manga diventerà una serie targata Netflix

Dopo le non esaltanti prestazioni raggiunte con gli adattamenti di Death Note (due volte) e Cowboy Bepop, Netflix insiste e ha annunciato da poco di voler adattare a serie il celebre manga Burn the House Down, creato da Moyashi Fujisawa e che ha debuttato nel 2017 sulla rivista Kodansha’s Kiss raggiungendo un'enorme popolarità tra i suoi lettori.

La storia di Fujisawa è un giallo a puntate iniziato sulla rivista Kiss nel 2017 e, secondo quanto riferito, è diventato presto abbastanza popolare da ispirare numerose offerte di adattamento. Ma è Netflix che si è aggiudicata i diritti della serie, attualmente in fase di sviluppo con la sceneggiatura di Arisa Kaneko, autrice di "An Incurable Case of Love". La regia è affidata al regista Yuichiro Hirakawa ("The Promised Neverland"), la produzione esecutiva a Shinichi Takahashi e la produzione a Kei Haruna.

Di seguito la sinossi del manga: La storia è incentrata su Shizuka Yamauchi, 25 anni, governante e Makiko Mitarai, 46 anni, modella amatoriale e casalinga perfetta. Sebbene all’esterno siano estranee, le due condividono un passato che Shizuka sente di dover sistemare, per rendere giustizia a sua madre. Ma Makiko ha i suoi segreti e Shizuka dovrà agire con cautela per arrivare in fondo a tutto questo… senza farsi del male.

Sebbene non siano stati annunciati né il numero di episodi né la data di uscita, Burn the House Down ha già trovato i suoi protagonisti: Mei Nagano ("Daytime Shooting Star", "My Love Story!!") interpreterà Anzu, mentre Kyoka Suzuki ("Bullet Ballet", "Vengeance For Sale") avrà il ruolo di Makiko. I dettagli della trama - dalla dinamica della seconda moglie e della governante alle allusioni a oscuri segreti del passato - ricordano il romanzo classico di Daphne du Maurier Rebecca (poi diventato un classico di Hitchcock al cinema). La serie sarà un mystery, anche se non è ancora chiaro se sarà autoconclusiva o se durerà per più di una stagione.

Nel frattempo, Netflix ha annunciato un nuovo Death Note curato dai Duffer Brothers e prossimamente uscirà il live-action di One Piece.