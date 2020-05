Burrasca Fedez: il rapper accusato di lucro sulle donazioni al San Raffaele

Quando lo scorso marzo i Ferragnez lanciarono una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme per il San Raffaele di Milano certo non credevano di sollevare un polverone simile in appena due mesi. Infatti adesso Fedez è stato accusato di lucro, estorsione e persino minacce ai danni del Codacons.

Secondo quanto riportato, Fez avrebbe infatti lucrato sulla raccolta fondi del San Raffaele, il cui scopo era invece l'acquisto di materiale medico di prima necessità, nonché per l'integrazione del'insufficiente personale medico e sanitario, indetta sulla piattaforma.

Tuttavia pochi giorni dopo il lancio dell'iniziativa il Codacons denunciò l'applicazione di commissioni "nascoste" da parte della piattaforma, che in automatico preleva una piccola percentuale da ogni donazione per il sostegno e la gestione dello stesso portale.

Il cantante, sconvolto, si è visto attaccare dall'associazione dei consumatori e dal suo presidente Carlo Rienzi, i quali affermano che avrebbe commesso gli illeciti di diffamazione, calunnia, associazione a delinquere, violenza, minacce plurime e persino d'induzione a commettere reati, tanto che ha commentato con un "E perché non mi accusano anche di omicidio?" dai torni tanto ironici quanto amari.

"Non è una guerra fra me e il Codacons, si sta cercando di bloccare tutte le raccolte fondi su Gofundme, forse non sanno che è la piattaforma più usata al mondo per le raccolte", ha detto dopo aver saputo delle accuse.

In seguito il rapper ha replicato a Rienzi anche con numerose storie e post si Instagram: "Sta cercando di minacciarmi e intimidirmi in tutti i modi. Quello che state facendo non solo è pericoloso, ma non serve a nulla se non ai vostri interessi", azione che ha portato ad una violenza verbale di parte dei suoi follower a loro volta citati per diffamazione, violenza e minacce dopo essere stati individuati dalla polizia postale.