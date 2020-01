Burt Ward, il robin degli anni 'riceve una stella sulla Hollywood Walk Of Fame

Avere una propria stella sulla Hollywood Walk Of Fame è il sogno nel cassetto di tantissime star, del cinema e non, e dopo ben 50 anni di brillante carriera Burt Ward, il Ragazzo Meraviglia della serie TV anni '60, viene premiato con la prestigiosa onorificenza, rendendo l'appellativo più che mai vero anche al di fuori del set.

La Camera di Commercio di Hollywood ha infatti deciso che Burt meritava un posto d'onore tra le strade di Hollywood: la cerimonia si è svolta il 9 gennaio e potete trovare l'intera premiazione nel video in alto mentre di seguito l'annuncio ufficiale:

"La Camera di commercio di Hollywood è orgogliosa di annunciare che Burt Ward, che ha interpretato Robin nella serie televisiva Batman, sarà onorato con la 2683esima stella sulla Hollywood Walk of Fame giovedì 9 gennaio 2020. La stella sarà posta al n.6764 di Hollywood Boulevard, nella sezione dedicata alla televisione, di fronte al Guinness World of Records Museum."

Ciò che il comunicato non specifica è però il posto d'onore di Ward, la cui stella adesso affianca quella del compiano Adam West, che ci ha lasciato nel luglio 2017.

Come sempre, a dirigere la cerimonia la madrina della Walk Of Fame è stata Ana Martinez, il cui discorso potete trovare nel post in calce.

La meritatissima stella è arrivata dopo anni di onorato servizio nel mondo nello spettacolo, di cui il ruolo di Robin è forse solo il più conosciuto, evento che Burt commenta in modo scherzoso: "Ci sono voluti solo 50 anni, ma io sono una persona paziente."