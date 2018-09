Business as Usual: NBC dà il via libera alla nuova comedy di Phil Lord e Chris Miller

Il portale Variety ha annunciato, in data odierna, che NBC ha ordinato lo sviluppo di una nuova comedy intitolata Business as Usual. Il progetto sarà supervisionato da Phil Lord e Chris Miller, due volti noti nel panorama hollywoodiano per il successo di The Lego Movie e 21 Jump Street.

Stando alle prime indiscrezioni, Business as Usual ruoterà attorno alle vicende di dipendenti comuni un'azienda in crisi, che cerano di mantenere a tutti costi il proprio lavoro e le proprie relazioni mentre il loro posto di lavoro diventa un vero e proprio inferno.

La comedy ha da subito riscontrato l'interesse di numerose emittenti televisive, ma alla fine è stata NBC a prevalere in una battaglia economica per accaparrarsene i diritti. Lo show sarà prodotto da Aubrey Lee di Lord Miller Productions e da 20th Century Fox Television. Al momento non ci sono dettagli sul cast e sulla possibile finestra di lancio.

Phil Lord e Chris Miller non sono nuovi al mondo televisivo, avendo già prodotto serie come The Last Man on Earth, Making History e Son of Zorn, tutte per la FOX. I due torneranno alla ribalta con l'attesissimo Spider-Man: Un Nuovo Universo, film d'animazione che segue le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e le infinite possibilità dello Spider-Verso, nel quale esistono più versioni dell'amichevole ragno di quartiere.