Buster Keaton, Rami Malek sarà protagonista della miniserie di Matt Reeves

Il premio Oscar Rami Malek sarà protagonista di una miniserie dedicata alla star del cinema muto Buster Keaton, come riporta Deadline. Malek sta lavorando insieme al regista di The Batman, Matt Reeves, per rappresentare sul piccolo schermo il racconto della vita di uno dei più grandi talenti comici nella storia del cinema.

Matt Reeves dovrebbe occuparsi della produzione e della regia della miniserie in collaborazione con Warner Bros., con Ted Cohen che potrebbe occuparsi dello script partendo dal materiale tratto dal libro di James Curtis, Buster Keaton: A Filmmaker's Life.



Rami Malek è noto principalmente per il ruolo dell'hacker Elliot Anderson nella serie Mr. Robot e per la performance nel biopic dedicato ai Queen, Bohemian Rhapsody, nel quale ha interpretato il leggendario frontman Freddie Mercury. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Bohemian Rhapsody.

Grazie al film di Bryan Singer ha ottenuto il suo primo Oscar al miglior attore protagonista insieme ad un Golden Globe e un BAFTA.



Nell'ultimo periodo ha fatto parte del cast di Amsterdam, l'ultimo film di David O. Russell. Al momento non è stato annunciato il titolo della miniserie di Matt Reeves.

Buster Keaton è uno dei più grandi attori e registi del cinema muto, con innumerevoli film passati alla storia come La palla numero 13 e Come vinsi la guerra.



Lo scorso anno venne annunciato anche un biopic cinematografico, con James Mangold alla regia del film su Buster Keaton.