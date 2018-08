C'è Jim Parsons dietro la chiusura di The Big Bang Theory? Il report

Ieri il comunicato ufficiale: The Big Bang Theory chiuderà ufficialmente i battenti con la dodicesima stagione. La notizia da una parte ha trovato impreparati i fan di lunga data, che continuano ad apprezzare lo show della CBS, facendo invece la gioia di chi continuava a seguirlo più per inerzia che per piacere.

Nel comunicato rilasciato dalla Warner Bros, CBS e Chuck Lorre Productions si legge: "In un comunicato della Warner, la CBS e la Chuck Lorre Productions, si legge: "saremo eternamente grati ai nostri fan per il loro supporto a The big bang Theory nel corso di queste dodici stagioni appena trascorse. Noi, insieme al cast, la crew e gli sceneggiatori, siamo riconoscenti per l'enorme successo dello show e vogliamo che la stagione finale, un finale di serie, possa dare una conclusione creativamente epica a The Big Bang Theory".



Un report di queste ultime ore apparso sulle pagine di Entertainment Weekly, però, approfondirebbe le questioni dietro all'annunciata chiusura dello show, che a quanto pare sarebbero principalmente legate a Jim Parsons, l'interprete di Sheldon Cooper, diciamo pure la punta di diamante dello show. Stando infatti al sito, l'attore era ormai da tempo intenzionato a lasciare la serie, ma ultimamente era arrivato alla conclusione che la decisione andasse presa definitivamente, così da potersi dedicare ad altro.



Questo sostanzialmente perché le trattative in atto tra gli attori e la produzione miravano a rinnovare The Big Bang Theory per altri due anni, così da concludere lo show a 300 episodi totali. Questo significava un impegno di altri due anni, a quanto pare incompatibile con i progetti che Parsons aveva in mente. Il suo no così ha portato alla fatidica telefonata per chiudere definitivamente uno degli appartamenti più famosi della TV.



Nel frattempo, alcune star della serie sono intervenute per dire la loro sulla chiusura delle serie, commenti che vi riportiamo tradotti di seguito. Eccoli:



Kaley Cuoco (Penny): "È stato una corsa da sogno, ma proprio come la vita, anche questa cambia. Sapevo che non era importante sapere il quale sarebbe finita, perché il mio cuore si sarebbe in ogni caso spezzato in due. Mentre annego in un mare di lacrime, vi prometto che la dodicesima stagione sarà la migliore di tutte. Per i fan, per la crew, per Chuck Lore, la Warner Bros, CBS e tutti coloro che ci hanno supportato per così tanti anni. Grazie. Ce ne andremo con il botto!".



Kunal Nayyar (Raj): "Per quelli che già sanno... e per coloro che ancora no. La prossima sarà ufficialmente l'ultima stagione di The Big Bang Theory. Dopo questa, saremo anche la sitcom multicamera più lunga della storia della televisione. Non esistono parole in nessuna lingua che possano esprimere cosa provo... l'amore che provo verso di voi non conosce limiti. Senza voi fan, noi non saremmo nulla. Questa donne andrò a dormire con una preghiera di gratitudine sulle mie labbra. Questo non è un addio... non ancora... mancano 23 episodi da girare!".



Bill Prady (co-creatore della serie): "Ci sono molti modi per guardare questi dodici anni di The Big Bang Theory mentre ci avviciniamo a una conclusione, ma per me si è sempre trattato di riunirsi in famiglia ogni settimana per creare insieme un lavoro fatto con amore. Farò tesoro di questo fino alla fine dei miei giorni".