C'è da preoccuparsi per Gotham dopo l'acquisto da parte della Disney degli studi FOX?

L'acquisto dida parte dellaè stata una grande novità per i fan della, visto che ora tutti i loro personaggi preferiti sono sotto lo stesso tetto. Ma cosa significa questo per un programma come Gotham , un prodotto di, che va in onda su

Secondo i dirigenti della FOX, non significa assolutamente nulla. Durante la presentazione della rete al TCA Press Tour del 2018 di Giovedì, i rappresentanti hanno parlato della vendita a Disney e di come potrebbe influenzare i loro piani futuri. Quando si è trattato di Gotham, hanno assicurato a tutti che la serie prequel di Batman non era in pericolo.

Molti erano preoccupati per il futuro di Gotham con FOX, e per una buona ragione. Essendo una proprietà della DC Comics, la vendita della 21st Century Fox alla Disney, la casa madre della Marvel, non sembrava una affatto buona notizia. Tuttavia, scavando più a fondo, si scopre che in realtà la vendita potrebbe aiutare molto uno show come Gotham. Disney sta acquistando gli studi Fox, non la rete FOX. La rete stessa continuerà a esistere da sola, ma lo studio dietro al canale non fornirà più gli spettacoli originali. Gotham è prodotto da Warner Bros. e trasmesso su FOX, il che significa che si tratta di un'operazione completamente separata da qualsiasi cosa acquisita da Disney.

Gotham tornerà su FOX con la seconda metà della quarta stagione questa Primavera.