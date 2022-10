Cabinet of Curiosities, Andrew Lincoln: 'La cosa più spaventosa vista su Netflix'

Andrew Lincoln è tra i protagonisti di Cabinet of Curiosities, il nuovo fenomeno horror Netflix di Guillermo del Toro e secondo la star di The Walking Dead fin qui, sul gigante rosso dello streaming non si è mai visto nulla di più spaventoso.

Parlando del suo episodio Lincoln ha detto: "Spero che il pubblico abbia la stessa reazione che ho avuto io quando ho letto lo script e ho appreso che è si tratta di una bellissima storia sulla perdita e sul venire a patti con il dolore. Riusciremo a trovare un modo per affrontare questa sofferenza? Sono convinto che gli spettatori avranno a che fare con la cosa più spaventosa e snervante che Netflix abbia creato. Finora".

Interpretato anche da Essie Davis, l'episodio in questione che sarà anche quello conclusivo per la serie è diretto da Jennifer Kent di Babadook e vede Andrew Lincoln interpretare Edgar Bradley, un professore di ornitologia che si rintana nel suo studio fatto solo per gli uccelli dopo la morte di sua figlia. Come previsto da uno spettacolo come questo, ne conseguono eventi spettrali.

Le recensioni entusiastiche di Cabinet of Curiosities non fanno che accrescere l'hype per questo episodio intitolato The Murmuring che verrà rilasciato su Netflix a partire dal prossimo 28 ottobre. Curiosi di vedere Andrew Lincoln in panni diversi da quelli di Rick Grimes?