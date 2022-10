Cabinet of Curiosities: in arrivo la soundtrack della serie horror di Guillermo del Toro

Soli pochi giorni ci separano dal debutto su Netflix di Cabinet of Curiosities, la nuova serie horror antologica del regista messicano Guillermo Del Toro. I primi due episodi arriveranno sulla piattaforma il prossimo 25 ottobre.

Nel frattempo, Collider.com ha rivelato in esclusiva che la Lakeshore Records rilascerà la colonna sonora dello show poco prima della premiere. Gli otto compositori che hanno preso parte al progetto, uno per ogni episodio della serie, sono Tim Davies, Jeff Danna, Christopher Young, Daniele Luppi, Michael Yezerski, Anne Chmelewsky, Daniel Lopatin e Jed Kurzel.

La scelta di affidare la colonna sonora a otto diversi artisti è perfettamente in linea con il processo di creazione del regista, che ha cercato e selezionato personalmente tutte le storie dell'orrore che andranno a comporre lo show.

Il cast stellare di Cabinet of Curiosities vede F. Murray Abraham, Rupert Grint, Andrew Lincoln, Essie Davis, Luke Roberts, Hannah Galway, Demetrius Grosse, Ben Barnes, Crispin Glover, Peter Weller, Sofia Boutella, David Hewlett, ed Eric André. Lo show andrà in onda per per quattro notti su Netflix, con due episodi in uscita ogni sera a partire dal 25 ottobre.

E voi recupererete la serie? Fatecelo sapere nei commenti! In attesa della sua uscita, vi invitiamo a recuperare la scaletta degli episodi di Cabinet of Curiosities.