Cabinet of Curiosities di Guillermo Del Toro: pronti al nuovo fenomeno horror di Netflix?

In attesa di vedere il suo remake in stop motion di Pinocchio, che uscirà dal 9 dicembre, da oggi Guillermo Del Toro sbarca su Netflix con Cabinet of Curiosities, nuova serie antologica della piattaforma di streaming on demand destinata a fare la gioia degli amanti dell'horror.

Come una forma aggiornata di Alfred Hitchcock Presenta o L'ora di Hitchcock, la serie antologica di Netflix Cabinet of Curiosities di Guillermo Del Toro vede l'autore premio Oscar introdurre ogni episodio con un breve filmato di qualche secondo, portando gli spettatori di fronte a otto storie dell'orrore che sfidano i cliché e le situazioni tipiche del genere: ogni puntata, autoconclusiva ed equiparabile ad un vero e proprio mediometraggio, è diretta da un regista diverso e include un cast sempre nuovo, con trame che sono o adattamenti di HP Lovecraft oppure soggetti originali creati dallo stesso Del Toro.

L'elenco degli episodi e dei rispettivi registi è il seguente:

Lotto 36, di Guillermo Navarro I ratti del cimitero, di Vincenzo Natali L'autopsia, di David Prior L'apparenza, di Ana Lily Amirpour Il modello di Pickman, di Keith Thomas I sogni della casa stregata, di Catherine Hardwicke La visita, di Panos Cosmatos Il brusio, di Jennifer Kent

Chiaramente il livello di terrore che ciascun episodio susciterà nello spettatore rimarrà come al solito questione soggettiva, ma avendoli potuti vedere tutti in anteprima vi garantiamo una qualità nella messa in scena e nella costruzione della tensione ampiamente sopra la media per un prodotto televisivo, con almeno tre idee (quelle che muovono gli episodi di David Prior, Panos Cosmatos e soprattutto di Ana Lily Amirpour) che difficilmente lo spettatore riuscirà a dimenticare, nel bene e nel male. Nel cast, neanche a dirlo, una parata di stelle, equamente divise nei vari episodi: tra i nomi più importanti citiamo Tim Blake Nelson, Andrew Lincoln, Ben Barnes, Rupert Grint, Sofia Boutella e Peter Weller.

Anche l'uscita delle puntate di Cabinet of Curiosities sarà peculiare, o per così dire, curiosa: lo show infatti sarà distribuito in quattro serate, seguendo un percorso 'tematico' - i primi due episodi riguarderanno il tema 'Scavengers' e saranno disponibili su Netflix da oggi 25 ottobre, mentre nelle serate successive arriveranno a coppie le restanti sei puntate: la seconda serata avrà il tema 'Loners', la terza serata sarà intitolata 'Lovecraft' e la serata finale, prevista per il 28 ottobre, avrà invece il tema 'Visitations'.

Siete pronti ad entrare nella 'fiera delle curiosità' di Guillermo Del Toro? Eccovi il biglietto d'ingresso,il trailer ufficiale di Cabinet of Curiosities.