Cabinet of Curiosities: Guillermo Del Toro stuzzica le vostre paure nel trailer Netflix

Pochi istanti fa la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato un inquietante nuovo trailer ufficiale per la prossima serie horror Cabinet of Curiosities, creata e prodotta da Guillermo Del Toro.

Il video, che come al solito potete trovare all'interno dell'articolo, è composto da clip delle varie storie dell'orrore che comporranno la serie antologica: tra i momenti evidenziati ci sono una casa apparentemente infestata, un libro malvagio ereditato dall'acquirente di un sinistro magazzino e una foresta lovecraftiana abitata da una creatura sconosciuta.

"Ognuno degli episodi[di Cabinet of Curiosities racconta un mondo intero", ha spiegato Del Toro. "Ti presentano diverse delizie. Alcune sono salati, altre sono dolci. Ottieni una sorpresa da ogni boccone." Le storie sono realizzate da diversi registi e ognuna di essere sfoggia un cast unico. Tra i registi coinvolti citiamo Catherine Hardwicke (Thirteen, Lords of Dogtown), Keith Thomas (Firestarter, The Vigil), Jennifer Kent (The Babadook, The Nightingale), David Prior (The Empty Man) e Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night). Per quanto riguarda gli attori coinvolti, invece, ricordiamo Rupert Grint, F. Murray Abraham, Kate Micucci, Crispin Glover, Andrew Lincoln, Hannah Galway, Martin Starr, Eric André e Sofia Boutella.

Le trame dei vari episodi di Cabinet of Curiosities sono ancora sconosciute, ma Netflix ha confermato i titoli delle puntate: Sogni nella casa delle streghe, Ratti del cimitero, Lotto 36, Modello di Pickman, L'autopsia, Il mormorio, L'esterno e La visione. La serie debutterà dal 26 ottobre su Netflix. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

Per altri contenuti vi ricordiamo che Guillermo Del Toro tornerà su Netflix con il suo nuovo film Pinocchio, che non ha ancora una data d'uscita ufficiale ma che debutterà sulla piattaforma nel corso del mese di dicembre.