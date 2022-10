Cabinet of Curiosities, il poster 'spacca la testa' a Guillermo del Toro

Circa un mese fa, Netflix ci ha regalato il Trailer di Cabinet of Curiosities, e ha subito stuzzicato l'attenzione del pubblico.

E' proprio vero, Guillermo del Toro non finisce mai di sorprenderci - e di spaventarci. Negli anni ci ha regalato capolavori assoluti come La forma dell'acqua, Il labirinto del fauno, Crimson Peak e molti altri. Il regista si è indubbiamente distinto da tutti gli altri per la sua immaginazione acuta e sovrannaturale. Sarebbe un sogno scavare nei meandri della sua mente e capire il suo segreto.

E se potessimo farlo davvero?

Il poster ufficiale della nuova serie targata Netflix risponde a questa domanda. Come prima immagine, infatti, abbiamo la testa di Guillermo aperta in due, a rivelare degli oggetti (sicuramente indizi) significativi:

un teschio d'animale una chiave con il numero 36 un topo irrequieto un tubetto dal quale fuoriesce un misterioso liquido violaceo una siringa un uccellino di legno delle boccette di tre colori diversi un tentacolo che avvolge il collo del regista

Gli otto oggetti sarebbero da ricollegarsi alle otto storie narrate nella serie. Cosa significano davvero? E perché proprio questi oggetti? Le domande sono tante, ma a breve la serie risponderà (si spera) a tutte.

Se il poster vi ha incuriositi, vi invitiamo a controllare la data di uscita di The Cabinet of Curiosities.