Cabinet of Curiosities: recensioni entusiastiche per la nuova serie Netflix di Del Toro

Cabinet of Curiosities è il nuovo fenomeno horror di Netflix, la serie di Guillermo del Toro approdata oggi in streaming con i suoi primi due episodi, sembra già aver conquistato in maniera unanime pubblico e critica, viste le prime recensioni entusiastiche che le sono state rivolte.

In un formato quasi inedito per il regista Premio Oscar, la produzione suddivisa in 8 episodi presenta altrettanti racconti che mirano a sfidare i cliché tipici dei racconti dell'orrore. Cabinet of Curiosities può vantare tra l'altro di un cast di tutto rispetto composto da: Eric Andre, F. Murray Abraham, Ben Barnes, Sofia Boutella, Essie Davis, Rupert Grint e Andrew Lincoln.

"Del Toro riesce a creare e curare una serie antologica tecnicamente impressionante e coesa", ha scritto Meaghan Navarro di Bloody Disgusting mentre David Craig di RadioTimes ha descritto Cabinet of Curiosities come "un regalo di Halloween, pieno di idee interessanti, immagini inquietanti e performance memorabili".

E Variety si limita solo a raccomandare "caldamente" la serie di Guillermo del Toro, il pubblico sui social è letteralmente impazzito per questa serie antologica e non vede l'ora che nuovi episodi ne vengano rilasciati. D'altronde il coinvolgente soundtrack di Cabinet of Curiosities non fa che rendere la narrazione ancora più intrigante. E voi, avete visto questo nuovo show? Diteci come sempre la vostra nell'appositaz sezione destinata ai commenti.