Cabinet of Curiosities, la regista Amirpour: 'Guillermo del Toro mi ha coperto le spalle'

Di Cabinet of Curiosities abbiamo già la scaletta degli episodi rilasciata da poco e che anticipa l'uscita su Netflix dell'antologia horror targata Guillermo del Toro. Ad affiancarlo nel lavoro vari registi tra cui Ana Lily Amirpou, che del collega ha parlato in una recente lunga intervista.

La regista Ana Lily Amirpour ha saputo col tempo ritagliarsi un suo personalissimo spazio nel mondo del cinema di genere. Le sue storie sfuggono a qualsiasi definizione, anche se spesso strizzano l'occhio al mondo dell'horror, a vampiri, cannibali e telepatici. Amirpour è riuscita comunque ad inserire nei suoi lavori elementi distintivi, che l'hanno resa subito riconoscibile in un'industria ormai satura sotto molti punti di vista. L'ultimo suo lavoro è l'episodio The Outside della serie Cabinet of Curiosities curata da Guillermo del Toro , targata Netflix e che debutterà sulla piattaforma il 28 ottobre.

Lavorare con un regista del calibro di del Toro è stata per lei un'esperienza costruttiva non solo sul piano professionale, ma anche privato: "Beh, Guillermo e io siamo diventati amici. È una persona e un artista davvero generoso, vuole spingere l'artista e l'arte a fare passi avanti", ha affermato in una recente intervista, aggiungendo: "Sento che mi ha capita in modo molto profondo. Sin da subito mi ha sempre ripetuto: Qualsiasi cosa tu voglia fare, qualsiasi cosa tu voglia cambiare ed eseguire, fallo assolutamente senza limiti. Mi ha coperto completamente le spalle".

La sintonia tra colleghi è quindi scattata immediatamente e il risultato finale sarà a nostra disposizione a breve. Nell'attesa della sua uscita ufficiale, potete recuperare qui il trailer ufficiale di Cabinet of Curiosities!