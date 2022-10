Cabinet of Curiosities, uno dei registi su Guillermo del Toro: 'Un creativo fantastico'

Il prossimo 25 ottobre arriveranno su Netflix i primi due episodi di Cabinet of Curiosities, la nuova serie horror antologica del regista messicano Guillermo del Toro.

Ad ognuno degli otto episodi dello show corrispondono otto registi diversi, tutti scelti personalmente da Guillermo del Toro. Uno di questi è Panos Cosmatos, che ha diretto la puntata intitolata The Viewing". Nell'episodio, un gruppo di sconosciuti verrà riunito da un eccentrico per una misteriosa "visione", che cambierà le loro vite per sempre. Il cast comprende Peter Weller, Eric André, Sofia Boutella, Charlyne Yi, Steve Agee, Michael Therrialt e Saad Siddiqui.

Nella sua ultima intervista con Comicbook.com, il regista ha parlato del suo legame con del Toro e di molto altro ancora:

"Ho sempre ammirato l'acume visivo di Guillermo e la sua conoscenza del genere non ha eguali. Quindi è stato come lavorare con un fantastico bibliotecario/creativo. Ho il massimo rispetto per lui e sono stato estremamente entusiasta di essere stato invitato", ha dichiarato Cosmatoes.

"È stato divertente perché è venuto da me con, credo, cinque diverse sceneggiature che erano già state scritte, o racconti, ma preferisco creare le mie cose da zero. Avevo già un'idea per un cortometraggio", ha continuato il regista. "Avevo un'idea su un collezionista, e sono sempre stato affascinato dai collezionisti, essendone uno anche io in una certa misura, e volevo fare qualcosa per la dipendenza".

Per salutarvi, vi ricordiamo che tra pochi giorni verrà rilasciata anche la soundtrack di Cabinet of Curiosities.