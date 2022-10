Cabinet of Curiosities: svelato il primo poster del racconto con protagonista Ben Barnes!

Guillermo Del Toro è stato, nel corso della sua carriera, uno dei pochi capaci di raccontare il fantasy con tinte fortemente horror. Mente dietro pellicole come Il Labirinto del Fauno e La forma dell'acqua, il regista messicano ha reso il genere la sua vera cifra stilistica diventando inimitabile.

Il prossimo prodotto che vedrà coinvolto Guillermo Del Toro sarà la serie antologica Netflix Cabinet of Curiosities. In un racconto che attraverserà le epoche, il regista premio Oscar narrerà in ogni episodio una storia spaventosa tratta da racconti di grandi autori o leggende horror. L'evento sarà diviso in 4 serate e ognuna avrà un tema ben specifico.

Proprio in queste ore sono stati pubblicati i primi poster riguardo le storie che comporranno questa antologia di raccapriccianti racconti. Uno dei più inquietanti riguarda la terza serata che, a quanto pare, racconterà Il modello di Pickman, un racconto di H.P. Lovecraft. Stiamo parlando di una delle storie che Del Toro ha amato maggiormente trasporre sul piccolo schermo. L'immagine raffigura un uomo (interpretato da Ben Barnes) dipinto in una cornice dorata, in un'ambientazione che sembra rimandare a secoli passati. La scaletta di Cabinet of Curiosities è stata svelata da poco, in attesa dell'uscita della serie che dovrebbe arrivare su Netflix il 25 ottobre.

La storia è inserita in una serata intitola proprio Lovecraft, probabilmente dedicata ai racconti dello scrittore americano che, all'inizio del 900, ha saputo totalmente rivoluzionare un genere come l'horror, all'epoca praticamente sconosciuto al grande pubblico.

L'atmosfera horror della serie antologica la si può percepire perfettamente anche attraverso le varie immagini pubblicate. Il primo poster di Cabinet of Curiosities, addirittura, "spaccava la testa" a Guilliermo Del Toro. Cosa ne pensate di questa nuova serie? Raccontatecelo nei commenti!