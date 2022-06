Cabinet of Curiosities, il teaser della serie di Guillermo del Toro alla Geeked Week!

Durante la prima giornata della Netflix Geeked Week 2022 dedicata alle serie TV , Netflix ha mostrato il primo teaser ufficiale della serie di Guillermo Del Toro, Cabinet of Curiosities, che debutterà nel 2022!

Durante una prima giornata della Netflix Geeked Week in cui abbiamo visto molte serie horror, uno spazio in apertura è stato dedicato al nuovissimo show, di cui al momento non sono noti molti dettagli.

Di certo, sappiamo che si tratterà di una serie horror antologica in 8 episodi, ognuno dei quali avrà un diverso protagonista e un diverso regista che ci mostrerà storie macabre ideate da un team di autori e registi scelti personalmente da Guillermo Del Toro, produttore esecutivo e co-showrunner.

Tra i protagonisti del cast di Cabinet of Curiosities troviamo l'attore britannico Rupert Grint, celebre volto di Ron nella saga cinematografica di Harry Potter, insieme alla star di The Walking Dead Andrew Lincoln e agli attori annunciati nel teaser che potete vedere nel player in alto: si tratta di Ben Barnes, Charline Yi, Crispin Glover, Eric André, Essie Davis, Ismael Cruz Cordova, Kate Micucci e Sofia Boutella.

In chiusura del teaser, Netflix annuncia anche la finestra d'uscita della serie TV del regista premio Oscar Guillermo del Toro, ispirata all'omonimo racconto da lui stesso scritto: Cabinet of Curiosities debutterà entro il 2022 in streaming su Netflix.