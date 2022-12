Cabinet of Curiosities, del Toro: ''Con una stagione 2, userò anche la stop-motion''

L'antologia horror Cabinet of Curiosities ha conquistato da subito pubblico e critica, venendo inondata da innumerevoli recensioni positive sin dal suo debutto. Dietro il progetto Netflix c'è il noto regista messicano Guillermo del Toro che, nella speranza di una stagione 2, già pianifica cose nuove.

Del Toro ha riunito alcuni dei registi più interessanti e talentuosi del mondo del cinema horror per il progetto di casa Netflix Cabinet of Curiosities. Nonostante il successo della serie, ancora nulla si sa su una possibile seconda stagione, ma il regista pare avere - comunque - le idee chiare.

Se non ci sarà una riconferma, del Toro non reputerebbe il tutto come un fallimento, avendo trovato il lavoro attorno a Cabinet of Curiosities più che gratificante. Nel caso, invece, Netflix decidesse il contrario, il regista saprebbe già come impostare almeno un episodio: ''Se ci sarà una seconda stagione, ci sarà sicuramente un horror in stop-motion'', ha confessato in una recente intervista. E sul silenzio della piattaforma su Cabinet of Curiosities 2, ha continuato: ''Non lo so ancora. Non te lo dicono come per Il mago di Oz. Devi aspettare che il mago ti chiami e ti dica se si farà o no e, in questi casi, può andare in un modo o nell'altro''.

Non si può non notare una continuità, almeno anelata, negli ultimi lavori del regista. La tecnica dello stop-motion, infatti, è stata da del Toro utilizzata per la realizzazione di un classico dell'animazione, sempre targato Netflix. Per saperne di più, qui la nostra recensione di Pinocchio.