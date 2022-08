Cabinet of Curiosities: trailer e data d'uscita della serie Netflix di Guillermo Del Toro

Guillermo Del Toro si sta progressivamente legando al piccolo schermo di Netflix con una serie di progetti annunciati. Fra questi la serie horror antologica Cabinet of Curiosities, evento in otto puntate distribuite su quattro giorni in concomitanza con Halloween. Ecco il nuovo trailer esteso e la data d'uscita esatta.

Avevamo dato un assaggio alla nuova serie antologica di Guillermo Del Toro con un primo teaser alla Geeked Week di Netflix, il nuovo evento annuale nel quale il gigante dello streaming promette di condensare una valanga di trailer, annunci e featurette per progetti futuri. Cabinet of Curiosities potrà contare, fra gli altri membri del cast, anche Rupert Grint di Harry Potter. Ma ora un nuovo trailer esteso si mostra le otto storie, dall’horror al gotico, dal soprannaturale al magico, che verranno raccontate nella nuova avventura antologica di Guillermo Del Toro. Il regista pensa a questa sua creazione come capace di ridefinire il genere e sfidare le nozioni tradizionali di horror.

La serie debutterà a partire dal 25 ottobre e due episodi seguiranno ogni giorno fino al 28 dello stesso mese. Si scoprono anche i titoli e cast delle otto puntate, basate su racconti e immaginari letterari scelti personalmente da Del Toro fra vecchie glorie e nuovi esordienti della scrittura:

Dreams in the Witch House con Rupert Grint (Servant), Ismael Cruz Cordova (The Undoing), DJ Qualls (Turning Point), Nia Vardalos (Love, Victor) e Tenika Davis (Jupiter’s Legacy).

con Rupert Grint (Servant), Ismael Cruz Cordova (The Undoing), DJ Qualls (Turning Point), Nia Vardalos (Love, Victor) e Tenika Davis (Jupiter’s Legacy). Graveyard Rats con David Hewlett (The Shape of Water).

con David Hewlett (The Shape of Water). Lot 36 con Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo (Predator), Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead) e Sebastian Roché (The Man in the High Castle).

con Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo (Predator), Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead) e Sebastian Roché (The Man in the High Castle). Pickman’s Model con Ben Barnes (Shadow and Bone), Crispin Glover (Rivers Edge) e Oriana Leman (The Whale).

con Ben Barnes (Shadow and Bone), Crispin Glover (Rivers Edge) e Oriana Leman (The Whale). The Autopsy con F. Murray Abraham (Amadeus), Glynn Turman (Ma Rainey’s Black Bottom) e Luke Roberts (Ransom).

con F. Murray Abraham (Amadeus), Glynn Turman (Ma Rainey’s Black Bottom) e Luke Roberts (Ransom). The Murmuring con Essie Davis (The Babadook), Andrew Lincoln (The Walking Dead) e Hannah Galway (Sex/Life).

con Essie Davis (The Babadook), Andrew Lincoln (The Walking Dead) e Hannah Galway (Sex/Life). The Outside con Kate Micucci (The Little Hours) e Martin Starr (Silicon Valley).

con Kate Micucci (The Little Hours) e Martin Starr (Silicon Valley). The Viewing con Peter Weller (Robocop), Eric André (The Eric Andre Show), Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service), Charlyne Yi (Always Be My Maybe), Steve Agee (Peacemaker), Michael Therrialt (Locke and Key) e Saad Siddiqui (DC’s Legends of Tomorrow).

Così Del Toro sugli obiettivi di questo progetto: “Con Cabinet of Curiosities, abbiamo deciso di mostrare le realtà esistenti al di fuori del nostro mondo normale:. Abbiamo selezionato e curato un gruppo di racconti e narratori per raccontare queste storie, che provengano dallo spazio, da tradizioni soprannaturali o semplicemente nelle nostre menti., ognuna di queste otto storie è una fantastica sbirciatina all'interno dell'armadio delle delizie che esiste sotto la realtà in cui viviamo".