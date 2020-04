Crisi sulle Terre Infinite, c'è un Easter egg che nessuno ha ancora scoperto

Quest'anno l'emittente The CW si è superata in molti sensi con il croossover evento Crisi sulle Terre Infinite, che deve parte del suo successo ai numerosi Easter egg che strizzavano l'occhio alla cultura pop degli ultimi anni. Eppure, secondo Sterling Gates, sceneggiatore della Terza Ora, ce n'è uno che nessuno ha notato.

La rivelazione arriva direttamente dal profilo Twitter di Gates: secondo il produttore esecutivo del crossover la "citazione perduta" sarebbe sotto gli occhi di tutti, ma sembra che nessuno sia stato in grado di trovarla.

Lo scrittore ha infatti re-postato un suo vecchio tweet nel quale, già lo scorso gennaio, affermava che non un solo fan era riuscito a scovare il dettaglio rivelatore e, stando al suo ultimo post, ancora nessuno sarebbe riuscito nell'impresa:

"Nessuno ha ancora trovato il mi Easter egg preferito [dell'universo] DC. Mwa-ha-ha-ha..."

Già nel precedente post Gates aveva affermato che non aveva intenzione di rivelare a nessuno quale fosse l'Easter egg mancante e anche stavolta non sembra deciso a cambiare strada.

Gates è uno degli storici sceneggiatori di The Flash ed infatti è stato proprio lui a curare l'episodio che vedeva Grant Gustin protagonista e, sebbene il dettaglio in questione rientri tra i suoi preferiti, non è detto che sia stato lui ad inserirlo.

Non resta quindi che riguardare l'intero crossover per scoprirlo e per portare il segno di tutti i cammeo e le citazioni vi rimandiamo al nostro focus sulle alcune delle citazioni contenute in Crisi, mentre per una panoramica più completa ecco la nostra recensione del crossover The CW