Una caccia all'uomo per sport nel trailer di Most Dangerous Game

Quibi ha pubblicato il trailer ufficiale di Most Dangerous Game, una miniserie thriller definita "film in capitoli", diretta da Phil Abraham. Tra gli interpreti spiccano Christoph Waltz, diretto da Tarantino in Bastardi senza gloria (leggi qui il nostro Everycult) e Liam Hemsworth (Hunger Games).

Nelle adrenaliniche immagini vediamo Liam Hemsworth - protagonista nel 2016, insieme a Woody Harrelson, di Il duello (qui la nostra recensione) - che viene ingaggiato da Christoph Waltz come "preda" per una particolare caccia. Non si tratta di qualcosa come il paintball o il laser tag, ma di "sport nella sua forma più pura": una caccia per uccidere.

Secondo la descrizione ufficiale, Most Dangerous Game "esplora i limiti di quanto si possa arrivare a combattere per la propria vita e la propria famiglia. Nel disperato tentativo di prendersi cura della moglie incinta prima che una malattia terminale gli tolga la vita, Dodge Maynard (Liam Hemsworth) accetta un'offerta per partecipare a un gioco mortale, in cui scopre presto di non essere il cacciatore... ma la preda."

Si tratta quindi di una variazione sul classico tema della caccia all'uomo. Secondo il personaggio di Christoph Waltz, è nella natura dell'uomo accettare le sfide e portarle alle estreme conseguenze. La serie sarà disponibile su Quibi quando il servizio verrà lanciato, all'inizio di aprile.