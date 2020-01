Tempo di cacciare mostri nel trailer di October Faction, nuova serie TV di Netflix

Continua ad espandersi il catalogo delle opere originali di Netflix: dopo la serie TV sulla rivoluzione Francese, il colosso dello streaming statunitense ha annunciato Octber Faction, un nuovo show horror di cui è possibile vedere il trailer.

Trovate il video in calce alla notizia, l'opera è una trasposizione della graphic novel del 2014 scritta da Steve Niles e Damien Worm, ecco una breve anteprima della trama condivisa da Netflix: "October Faction segue le vicende dei giramondo cacciatori di mostri Fred e Deloris Allen che, dopo la morte del padre di Fred, tornano nel suo paese di nascita nello stato di New York insieme ai figli Geoff e Viv Allen. La famiglia dovrà quindi ritornare a vivere in una realtà più provinciale, mentre Fred e Deloris dovranno nascondere la loro appartenenza ad una società segreta". Continua poi: "Mentre Fred e Deloris ricordano la loro vecchia vita e i segreti dimenticati, Geoff e Viv provano ad inserirsi in un ambiente a loro sconosciuto. Geoff sarà impegnato ad occuparsi di un bullo del luogo, mentre la timida Viv cercherà di stringere nuove amicizie".

Damian Kindler si è occupato di produrre la serie, tra gli attori protagonisti troveremo invece J.C. Mackenzie, Tamara Taylor, Gabriel Darku e Aurora Burghart. Le dieci puntate che compongono la prima stagione saranno disponibili a partire dal prossimo 23 gennaio, se cercate altre serie horror allora non potete perdere una nuova produzione di Netflix intitolata Locke & Key, di cui potete vedere il primo trailer.