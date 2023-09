La caduta della casa degli Usher: in anteprima una scena con Mr. Pym di Mark Hamill

Netflix ha diffuso una prima clip ufficiale di La caduta della casa degli Usher, che ci presenta i protagonisti di questa storia, ovvero proprio i membri della famiglia Usher. Nella clip vediamo introdotta anche la figura di Mr. Pym, che nella serie di Mike Flanagan tratta da Edgar Allan Poe è interpretato nientemeno che da Mark Hamill in persona.

Il Mr. Pym di Mark Hamill non ha battute in questa breve clip, nella quale però lo vediamo distribuire ai membri della famiglia Usher alcuni documenti, scopriamo si tratta di un accordo di non divulgazione nello specifico. Dopo la distribuzione dei documenti legali vediamo come man mano la tensione cresce tra i diversi membri della famiglia, che cominciano a irritarsi tra loro.

La miniserie è un adattamento del racconto dell'iconico autore Edgar Allan Poe, rivisitato in chiave più moderna. Su queste pagine potete recuperare il trailer de La caduta della casa degli Usher.

"Questa miniserie è un remix moderno di alcune delle opere più iconiche di Edgar Allan Poe", ha dichiarato Flanagan rivolgendosi ai fan sui social media. "Questa miniserie è unica per Intrepid, non abbiamo mai fatto nulla di simile prima d'ora. Sono molto grato di lavorare con il mio collaboratore di lunga data Michael Fimognari, che dirigerà quattro degli otto episodi, e con il mio socio produttore esecutivo Trevor Macy. Ci vediamo dall'altra parte. Nel frattempo, abbassate le luci, accendete il fuoco e immaginate una voce profonda nel buio, che intona silenziosamente... 'Once upon a midnight dreary... (Una volta in una fosca mezzanotte)'".

Come detto, la miniserie sarà composta da otto episodi, la metà dei quali diretti dallo stesso Flanagan che nel suo cast ritrova molti degli attori che erano comparsi nelle sue serie Netflix precedenti, come Henry Thomas e Carla Gugino, o come Bruce Greenwood che era stato il protagonista del film di Flanagan Il gioco di Gerald.

La caduta della casa degli Usher sarà l'ultimo progetto del regista e autore per Netflix dato che qualche mese fa è stato annunciato il suo passaggio ad Amazon Prime Video; per quest'ultima si occuperà dell'adattamento seriale de La Torre Nera di Stephen King.