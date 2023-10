La Caduta della Casa degli Usher avrà una seconda stagione?

Gli easter-egg e i riferimenti a Poe ne La Caduta della Casa degli Usher, uniti all'indubbia qualità della narrazione, sono più che sufficienti per avvalorare l'ideazione di Mike Flanagan; di conseguenza, una domanda sorge spontanea: lo show verrà rinnovato per una seconda stagione?

Considerando che la serie di Mike Flanagan e Trevor Marcy è stata progettata per rappresentare una serie autoconclusiva, piuttosto che un'antologia o una storia divisa in più parti, è altamente probabile che non assisteremo mai a una seconda tranche di episodi; inoltre, poiché il duo ha firmato un accordo con Amazon nel dicembre 2023, è altrettanto improbabile che i creatori proseguiranno la collaborazione con Netflix.

Ispirato all'omonimo racconto dello scrittore americano Edgar Allan Poe, lo show racconta la storia dell'amministratore delegato di un'azienda farmaceutica corrotta, il quale, dopo la morte dei figli, si ritrova ad affrontare le spire di un terribile passato. Nel cast ricordiamo Carla Gugino, Bruce Greenwood, Zach Gilford e Graham Verchere.

La miniserie, composta da otto episodi, ha debuttato su Netflix il 12 ottobre 2023, mentre le prime due puntate sono state proiettate in anteprima al Fantastic Fest tra il 21 e il 28 settembre 2023. Le prime recensioni sono entusiastiche, con un punteggio del 90% su Rotten Tomatoes. "Il risultato dovrebbe entusiasmare i fan dei lavori precedenti di Flanagan, come THe Haunting of Hill House e Midnight Mass" scrive Lauren Sarner del New York Post. "Contiene anche un pizzico di Succession!".

A proposito, cosa ne pensiamo noi della serie? Per scoprirlo, non perdetevi la nostra recensione de La Caduta della Casa degli Usher.