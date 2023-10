La Caduta della Casa degli Usher, cosa significano i nomi dei protagonisti?

Infine, concludiamo la rassegna con Tamerlano Usher (la cui società di benessere è denominata The Gold-Bug/Lo scarabeo d'oro , proprio come il racconto del 1843) e Federico "Freddy" Usher : attraverso la sua ricchezza e inettitudine, infatti, esprime al meglio l'atmosfera aristocratica di Metzengerstein – per poi avvicinarsi all'orrore de Il pozzo e il pendolo , considerando la sua atroce dipartita.

Seguono Prospero "Perry" Usher, Napoleon "Leo" Usher e Victorine "Vic" Lafourcade . Se i primi due si rifanno, rispettivamente, a La maschera della morte rossa e Gli occhiali , la terza viene ossessionata da un pensiero ricorrente che non può non riportarci con la memoria al crescendo de Il cuore rivelatore .

