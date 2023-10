La caduta della casa degli Usher: tutte le domande rimaste senza risposta

Mentre si spera che ci sia una seconda stagione di La Caduta della casa degli Usher di Mike Flanagan, si riflette su vari nodi rimasti intrecciati nella prima (e per ora unica) stagione della serie. Ci sono infatti numerosissime domande rimaste irrisolte nonostante il finale disvelatore. Quali sono?

Attenzione, seguono spoiler sulla stagione Netflix di La caduta della casa di Usher.

Chi è Verna? E perché Verna uccide anche gli innocenti?

Com'è possibile che i gemelli ci abbiano messo così tanto a capire che fosse Verna la causa delle uccisioni?

Perché Rufus è stato murato?

Perché l'AI di Lenore scrive quei messaggi a Roderick? Cosa è successo?

La risposta alla primissima domanda sembra essere arrivata da poco. A fornire la probabile risposta è l'attrice Carla Gugino: "Lei non è il Diavolo... non è nemmeno malvagia! Potresti dire che è l'esecutrice del destino, o l'esecutrice del Karma. Verna è davvero una mutaforma - sottolinea l'attrice - Si manifesta a ogni persona nel momento prima della sua morte, mentre possono vederla. Verna sta offrendo a ciascuna di queste persone la conversazione più onesta che avranno mai nella loro vita".

Altri sostengono che Verna sia il Corvo della poesia di Edgar Allan Poe. Per chi non lo sapesse infatti molto della serie La caduta della casa degli Usher è ispirato ad alcuni racconti dello scrittore.

Riguardo alle altre domande, ci sono molte teorie. Sul perché Verna uccida anche gli innocenti (come Lenore, ma anche se vogliamo Arthur Pym, nonostante i suoi trascorsi, o anche i partecipanti della festa di Prospero Usher, ma anche la madre di Lenore) sappiamo solo che l'entità non può fare eccezioni ai patti che stringe. Ma questo non spiegherebbe perché anche coloro che non sono discendenti di sangue debbano morire ingiustamente.

Sulla realizzazione dei gemelli c'è molta confusione: com'è possibile che i due, lucidi com'erano durante la serata dell'assassinio, non abbiano fatto 2+2 immediatamente? È pur vero che è passato del tempo dal primo incontro di Verna e che Roderick rifiuta di unire i puntini, ma lo stesso non si può dire per Madeline Usher, soprattutto vista la sua caparbietà.

L'uccisione di Rufus: il piano dei due gemelli è abbastanza geniale, ma c'è solo un elemento che non convince i fan. Perché seppellirlo vivo nello stesso luogo dove si stava svolgendo la festa? Nella scena della serie Madeline parla dell'isolamento acustico del sito. Eppure si presuppone che anche altri invitati potessero accedervi. Perché prendere un rischio così alto se si teneva a non essere scoperti?

Uno degli ultimi elementi inquietanti della serie sono i messaggi dell'AI di Lenore al protagonista maschile: una ripetizione confusa della stessa parola, 'nevermore'. Perché questo messaggio? Chi l'ha programmato così?

Naturalmente, ci sono ancora moltissime domande da approfondire. Ma per il momento vi lasciamo riflettere su queste cinque. Lasciateci sapere le vostre interpretazioni nei commenti!