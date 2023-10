La caduta della casa degli Usher: gli easter-egg e i riferimenti ad Edgar Allan Poe

La caduta della casa degli Usher di Mike Flanagan è arrivata su Netflix, e in questa guida vi aiuteremo a notare tutti i (o almeno la maggior parte dei) riferimenti legati alle opere di Edgar Allan Poe.

Come forse già saprete, La caduta della casa degli Usher non è un adattamento diretto dell'omonimo racconto di Edgar Allan Poe, bensì l'ambizione della serie è quella di creare un vero e proprio 'Edgar Allan Poe Universe' imbastendo una trama originale (comunque ispirata all'opera omonima) arricchita con tutte le opere possibili dello scrittore gotico americano, intrecciate tra loro in un'unica trama coerente. Chiaramente, per via della natura stessa dell'opera, è impossibile citare tutti i riferimenti ad Edgar Allan Poe nascosti ne La caduta della casa degli Usher, ma nello spazio a nostra disposizione vi indicheremo i più importanti:

I titoli degli episodi : La maschera della morte rossa, I delitti della Rue Morgue, Il gatto nero, Il cuore rivelatore, Lo scarabeo d'oro, La fossa e Il pendolo e infine Il corvo, sono tutti racconti di Edgar Allan Poe che forniscono le trame per gli episodi della serie, e gli stessi titoli originali servono ad identificare i nomi delle puntate.

Verna e il Corvo : un dettaglio che va a perdersi nell'adattamento italiano, ma il nome Verna (il personaggio interpretato da Carla Gugino) è l'anagramma di 'raven', ovvero il corvo, uno dei maggiori simboli della letteratura di Edgar Allan Poe. L'uccello compare numerose volte durante gli episodi della serie.

Personaggi secondari : praticamente (quasi) tuti i personaggi secondari de La caduta della casa degli Usher hanno dei nomi che corrispondono a quelli di alcuni personaggi secondari dei romanzi e dei racconti di Edgar Allan Poe. Ad esempio la moglie di Roderick si chiama Annabelle Lee, dal tragico poema finale di Poe, mentre Lenore, la donna che viene compianta nell'opera 'Il Corvo', è il nome della nipote del protagonista.

Pym e Dupin: lo stesso approccio è utilizzato anche per due personaggi protagonisti, vale a dire l'avvocato Arthur Pym, interpretato da Mark Hamill, e l'avvocato e investigatore Auguste Dupin (interpretato da Carl Lumbly e da Malcolm Goodwin). Pym viene dall'unico vero e proprio romanzo di Edgar Allan Poe, 'The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket', mentre Dupin è il celebre personaggio apparso in tre racconti dell'autore, uno scaltro investigatore che è considerato il modello originale per i detective della letteratura moderna.

