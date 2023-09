La caduta della casa degli Usher è l'ennesimo capolavoro di Mike Flanagan, autore che sulla piattaforma di streaming on demand Netflix sembra aver trovato la libertà necessaria per esprimere i suoi ragionamenti sull'horror e sulla narrazione a episodi.

In queste ore è scaduto l'embargo per le recensioni - la serie debutterà nella sua interezza di otto episodi a partire dal prossimo 12 ottobre, un gap che dovrebbe farvi capire quanto Netflix non temesse critiche negative - e in attesa di un articolo più completo e approfondito per ora ci limitiamo a segnalarvi che La caduta della casa degli Usher ha esordito su Rotten Tomatoes con un punteggio del 100% di gradimento (poi sceso successivamente a 95% al momento della stesura di questo articolo).

La storia de La caduta della casa degli Usher non è tanto un adattamento dell'omonimo romanzo di Edgar Allan Poe, come si potrebbe pensare, quanto una rivisitazione generale della produzione del celebre autore gotico americano: in base alla sinossi ufficiale di Netflix, che parla appunto di 'serie ispirata alle opere di Poe', la storia segue gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher, che hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere, ma che di punto in bianco vedono la loro esistenza andare in pezzi quando gli eredi della dinastia cominciano a morire uno dopo l'altro per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, il cui ritorno riporterà a galla i segreti del passato.

Chi scrive ha già avuto modo di vedere l'intera serie, e può anticiparvi la chiusura del cerchio dell'operato di Mike Flanagan in casa Netflix, dopo i seminali Hill House e Midnight Mass e soprattutto il contratto di first-look in esclusiva con Prime Video che l'autore ha firmato qualche mese fa.

