La Caduta della Casa degli Usher: LEI sta arrivando nel nuovo teaser della serie Netflix!

Halloween si avvicina, e con esso, puntuale, Mike Flanagan: dopo The Haunting, Midnight Mass e The Midnight Club, il regista è pronto a regalarci un nuovo autunno di terrore su Netflix con questa La Caduta della Casa degli Usher, che proprio in queste ore si è presentata a noi con un breve teaser nuovo di zecca.

Breve ma non per questo poco efficace, perché il teaser pubblicato da Netflix pochi minuti fa ci permette nel giro di appena un minuto di immergerci perfettamente nelle atmosfere lugubri e fatali che sembrano farla da padrone nella serie che, come sappiamo, è ispirata all'omonimo racconto di Edgar Allan Poe.

Nel teaser vediamo una misteriosa figura mascherata camminare lentamente lungo corridoi tappezzati di quadri ritraenti i volti dei protagonisti della serie (un modo come un altro per permetterci di familiarizzare con i personaggi): la donna accenna appena a togliersi la maschera sul finale, lasciando presagire che il suo arrivo non stia a significare davvero nulla di buono per la famiglia al cui lento disfacimento assisteremo lungo la serie.

Cosa ne dite? Il nuovo teaser della serie con Carla Gugino ha sortito l'effetto desiderato? Pensate che Mike Flanagan si la persona giusta per adattare un totem come Edgar Allan Poe? Fatecelo sapere nei commenti! Rotten Tomatoes, comunque, sembra dirci di sì: ecco come ha esordito La Caduta della Casa degli Usher.