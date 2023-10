La Caduta della Casa degli Usher, Mark Hamill rompe il silenzio sul suo ruolo

Nell'ultima sua collaborazione con Netflix, La Caduta della Casa degli Usher, Mike Flanagan ha reclutato come consuetudine gran parte degli attori con cui aveva già lavorato nelle serie precedenti, tuttavia ha ingaggiato Mark Hamill per un ruolo completamente diverso da quelli cui ci aveva abituato in passato, l'avvocato degli Usher, il signor Pym.

Si tratta di un personaggio molto freddo, misurato e completamente terrificante quando serve: un personaggio molto diverso da quelli che la gente è abituata a vedere interpretati da Hamill. Ma avere la possibilità di fare qualcosa di così diverso è uno dei motivi per cui Hamill si è unito alla nuova serie di Flanagan. Nel corso di una recente intervista, Hamill ha spiegato come ha portato in vita Arthur Pym ne La Caduta della Casa degli Usher.

"Ero incuriosito dal fatto che mi avessero preso in considerazione per questa parte", ha detto Hamill. "Perché avrebbero dovuto pensare a me? Questo è ragionare fuori dagli schemi, e io amo fare cose eccentriche, inaspettate e che non ho mai fatto prima". Su queste pagine potete leggere la nostra recensione de La Caduta della Casa degli Usher.

"Sono un fan sfegatato di The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e, quando mi hanno contattato per questo, avevo anche visto Midnight Mass, che è stato un ottimo punto di partenza", ha continuato. "I primi due erano in un certo senso collegati, in quanto si trattava del mondo dei fantasmi. Ma con Midnight Mass è diventato un horror completo, e li ho amati tutti e tre. Quindi, all'inizio, ho pensato: 'Beh, mi piacerebbe guardarlo'".

Hamill ha anche apprezzato ciò che Poe ha fatto con il personaggio originale di Arthur Pym nel suo romanzo. Storia di Arthur Gordon Pym è citato ne La Caduta della Casa degli Usher di Flanagan, e ha influenzato la versione più vecchia e oscura del personaggio che a Hamill è stato proposto di interpretare.

"Anche se il momento definitivo in Edgar Allan Poe è quando si trovano in un punto della storia in cui ci sono quattro sopravvissuti e stanno morendo di fame", ha detto Hamill a proposito del romanzo di Poe, che ha riletto dopo aver ottenuto la parte. "Così decidono di tirare a sorte per scegliere chi cannibalizzare per sopravvivere. Ho detto: 'Oh ragazzi, non c'è niente di più Edgar Allan Poe di questo'".

La Caduta della Casa degli Usher è disponibile su Netflix. Sarà l'ultima collaborazione tra Flanagan e il colosso dello streaming, dato il passaggio dell'autore a Prime Video.