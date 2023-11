La caduta della casa degli Usher non ha rivali nelle classifiche streaming

Mike Flanagan è riuscito a replicare il successo della sue serie precedenti, così anche La caduta della casa degli Usher ha conquistato le classifiche in streaming, non solo quelle relative ai prodotti più visualizzati su Netflix ma anche in generale rispetto alle altre piattaforme disponibili. Esaminiamo un po' di numeri registrati dallo show.

Gli ultimi dati di Nielsen sullo streaming mostrano i film e gli show più visti negli Stati Uniti dal 9 al 15 ottobre. Durante questo periodo, La caduta della casa degli Usher è stato il titolo più visto di tutto il settore dello streaming, battendo persino il record di Suits.

Tutti gli otto episodi di La caduta della casa degli Usher sono stati rilasciati il 12 ottobre, il che significa che la serie è stata disponibile solo per circa metà della settimana misurata da Nielsen. Anche senza quei giorni, la serie ha totalizzato ben 1,2 miliardi di minuti di streaming. Suits, che ha avuto a disposizione l'intera settimana e un totale di 135 episodi, è stato visto per 1,1 miliardi di minuti.

Il prossimo progetto di Mike Flanagan, come noto, lo porterà lontano da Netflix, in quanto l'autore ha siglato un accordo con Prime Video. Flanagan, ora che gli scioperi di sceneggiatori e attori sono finiti, dovrebbe dedicarsi nuovamente all'adattamento seriale de La Torre Nera di Stephen King.

Parlando de La caduta della casa degli Usher, Flanagan ha dichiarato: "Questa miniserie è un remix moderno di alcune delle opere più iconiche di Edgar Allan Poe. Questa miniserie è unica per Intrepid, non abbiamo mai fatto nulla di simile prima. Sono molto grato di lavorare con il mio collaboratore di lunga data Michael Fimognari, che ha diretto quattro degli otto episodi, e con il mio socio produttore e produttore esecutivo Trevor Macy. Ci vediamo dall'altra parte. Nel frattempo, abbassate le luci, accendete il fuoco e immaginate una voce profonda nel buio, che intona silenziosamente... 'Once upon a midnight dreary...'", citando uno degli incipit più celebri di Poe.

Se avete visto tutti gli episodi, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su tutte le domande senza risposta de La caduta della casa degli Usher.