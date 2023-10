La caduta della casa degli Usher, a quali racconti di Poe si ispira la serie Netflix?

A quali racconti di Edgar Allan Poe si ispira La caduta della casa degli Usher? Gli easter-egg nascosti ne La caduta della casa degli Usher sono davvero tanti, ma la serie tv di Mike Flanagan prende spunto da dei determinati racconti del maestro del gotico americano.

Se avete già visto La caduta della casa degli Usher, ora disponibile su Netflix, vi sarete accorti che la serie in realtà non è un adattamento fedele e diretto del famoso racconto di Edgar Allan Poe, 'La caduta della casa degli Usher', cosa che può aver tratto in inganno gli spettatori più distratti o chi ha poca familiarità con le opere dello scrittore. In realtà, La caduta della casa degli Usher crea una sorta e di 'Edgar Allan Poe Universe' dando vita ad una trama originale sia largamente ispirata all'opera omonima sia arricchita con le trame e le idee di diversi altri racconti di Edgar Allan Poe.

In questo senso ci vengono in aiuto i titoli degli episodi de La caduta della casa degli Usher: "La maschera della morte rossa", "I delitti della Rue Morgue", "Il gatto nero", "Il cuore rivelatore", "Lo scarabeo d'oro", "La fossa e Il pendolo" e infine "Il corvo", sono tutti veri racconti di Edgar Allan Poe che Mike Flanagan ha utilizzato per tessere le trame degli otto episodi della serie.

