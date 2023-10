La caduta della Casa degli Usher: spiegazione del finale

Da oggi sulla piattaforma di streaming on demand Netflix arriva la nuova serie horror La caduta della casa degli Usher di Mike Flanagan, l'ultimo progetto che l'autore di Hill House e Midnight Mass ha realizzato per il servizio prima del passaggio a Prime Video con un nuovo contratto first look.

L'episodio finale de La caduta della casa degli Usher è una grande singola ora di televisione in una serie già grandissima e ricca di eventi, che ha saputo conferire un ennesimo significato al termine 'adattamento': la storia si conclude con grosse rivelazioni Viene sul crimine commesso da Madeline (Willa Fitzgerald) e Roderick (Zack Gilford) quando erano giovani e su quale sia la natura del loro accordo con Verna (Carla Gugino, il cui personaggio ha per nome un anagramma di Raven, Il corvo, titolo della puntata nonché emblema delle opere di Edgar Allan Poe da cui La caduta della casa degli Usher è tratta). Inoltre, ci viene spiegato anche perché i figli della casata Usher sono morti uno dopo l'altro e cosa è successo all'indagine di Auguste Dupin (Carl Lumbly) sul ruolo della Fortunato nell'epidemia di oppioidi.

Nella scena finale, dopo la caduta della casa degli Usher si è verificata sia metaforicamente che letteralmente, con la morte di tutti i membri della famiglia e il crollo della casa d'infanzia del patriarca degli Usher, Verna si reca sulle tombe dei protagonisti per rendere omaggio: mentre sentiamo la sua voce recitare la poesia di Edgar Allan Poe "Gli spiriti dei morti", il personaggio di Carla Gugino lascia silenziosamente per ciascuno degli Usher un simbolo che li rappresenti e che riassuma le loro esistenze e il motivo per cui sono morti. Ad esempio, il bicchiere di Roderick rappresenta il cognac che ha bevuto con Verna, quando venne suggellato l'accordo che sarebbe costato la vita a tutti.

Da notare che, considerato che l'unico membro della famiglia Usher innocente era Lenore (Lenore è un altro nome fondamentale nella letteratura di Poe), Verna lascia sulla sua tomba una delle sue piume nere legata ad una rosa bianca, entrambi simboli di un'esistenza fugace ma bellissima com'è stata la vita della ragazzina.

La caduta della casa degli Usher è disponibile da oggi su Netflix con tutti gli otto episodi secondo il modello binge-watching.