La Caduta della Casa degli Usher, da quali storie di Edgar Allan Poe è tratta la serie?

Nella giornata di domani farà il suo debutto in streaming La Caduta della Casa degli Usher, l'ultima collaborazione tra Mike Flanagan e Netflix, e come noto la miniserie è tratta dall'omonimo racconto di Edgar Allan Poe. Tuttavia, gli episodi adatteranno in parte anche altri racconti dello scrittore americano. Analizziamo le altre storie.

La Caduta della Casa degli Usher condivide il nome con un racconto di Poe; in quel racconto, un narratore senza nome viene convocato nella tenuta del suo vecchio amico, Roderick Usher. La casa è occupata da Roderick e da sua sorella gemella, Madeline, che vivono entrambi in uno stato di avanzato decadimento mentale e spirituale. Il narratore sospetta che la casa stessa abbia in qualche modo assorbito la loro malattia.

Ma Usher non è l'unica storia di Poe a essere adattata nella nuova miniserie di Netflix. Infatti, ogni episodio rende omaggio a una storia diversa dello scrittore americano. Intanto, La Caduta della Casa degli Usher è fresh su Rotten Tomatoes.

Gli Usher di Mike Flanagan sono una grande e litigiosa famiglia di eredi di una dinastia farmaceutica. Questi personaggi di nuova invenzione sono tratti dal resto della macabra raccolta di narrativa e versi di Poe. Gli Usher hanno costruito la loro fortuna fondando la spietata società farmaceutica Fortunado. Qualcuno, o qualche entità, li sta perseguitando, uno per uno, e si sta vendicando. Questo è un adattamento molto libero dell'omonimo racconto.

Gli Usher letterari sono una famiglia ricca, ma Roderick non ha figli. L'intera famiglia Usher, da generazioni, è nota per produrre un solo erede a ogni generazione, e quindi non si espande mai dalla sua unica proprietà, anche se questa cade a pezzi.

Sembra che la serie incastri le due idee ambientando la storia nel presente, quando Roderick (Bruce Greenwood) è solo, mentre la maggior parte della serie è narrata come flashback. Inoltre, mentre la famiglia Usher nella storia è una cabala maligna che accumula un mucchio di guadagni illeciti, gli Usher nella storia sono solo un'eccentrica famiglia di vecchi ricchi, noti per essere frequenti mecenati delle arti.

Il primo e l'ottavo episodio della miniserie fanno chiaramente riferimento a "Il corvo", ovvero il poema più conosciuto di Poe. Questo perché i titoli dei due episodi sono appunto "A Midnight Dreary," e "The Raven", che citano proprio il poema. Inoltre, il personaggio interpretato da Carla Gugino - un'entità soprannaturale che sembra intenzionata a vendicarsi dell'intero clan Usher per motivi che probabilmente scopriremo - si chiama Verna, anagramma della parola inglese Raven.

L'episodio 3 si intitola "La maschera della morte rossa" e uno dei tanti figli di Roderick è Prospero (Sauriyan Sapkota), che è il nome del principe che organizza il ballo in maschera. In The Haunting of Bly Manor, Flanagan ha intitolato un episodio "The Romance of Certain Old Clothes", che è il nome di uno dei racconti di Henry James, e poi ha adattato la trama di quel racconto in una sorta di episodio a sé stante. È probabile che lo abbia fatto anche in questo caso.

Mark Hamill interpreta Arthur Pym, l'avvocato della famiglia Usher, noto anche come "il Mietitore Pym". Pym sembra essere il risolutore ipercompetente della famiglia, che si occupa di gran parte del lavoro sporco. Il nome deriva da The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, l'unico romanzo di Poe. È una storia a puntate su un giovane che cerca l'avventura in alto mare. Non c'è un collegamento evidente tra il romanzo e il personaggio interpretato da Hamill. Tuttavia, dato il brusco finale del libro, che ritorna all'horror, si potrebbe immaginare un collegamento tra la versione vecchia e quella giovane del personaggio.

La maggior parte della storia sarà raccontata in flashback, narrata da Roderick a Dupin (Carl Lumbly). Nel lontano passato, incontreremo la prima moglie di Roderick Usher e l'amore della sua vita, di nome Annabelle Lee (Katie Parker). Anabelle Lee è anche il nome della poesia di Poe su un amore d'infanzia scomparso. La poesia è generalmente considerata ispirata dalla moglie di Poe, Virginia Eliza Clemm, che era anche sua cugina. Poe sposò Clemm quando aveva 13 anni e lei morì dopo una lunga malattia a 25 anni.