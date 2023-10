La Caduta della Casa degli Usher, svelata la vera identità di Verna

The Fall of the House of Usher porta la firma del maestro dell'horror Mike Flanagan e da lui non avremmo potuto aspettarci che sangue, sangue e ancora altro sangue. Basata sui racconti di Edgar Allan Poe, La Caduta della Casa degli Usher racconta il successo e della rovina di una potente famiglia per mano di una misteriosa donna, Verna.

Se avete già terminato gli otto episodi della mini-serie Netflix, conoscete già il finale di The Fall of the House of Usher ma non la vera identità di Verna che, nel corso della serie TV, non si è mai identificata come "donna" pur avendone l'aspetto, per sottolineare la sua natura lontana dalla carne. Che Verna sia un'entità, e non appartenga alla decadente schiera degli esseri umani, sembrerebbe un'informazione abbastanza nota ma Flanagan non ha mai approfondito chi sia davvero Verna. È la Morte che porta tutti con sé? O un'entità che proviene direttamente dagli Inferi pronta a stringere i propri patti diabolici? O ancora è la personificazione del Corvo?

Verna non è il diavolo, e non chiede a nessuno di vendere la propria anima perché proprio come detto da lei stessa seduta al tavolo con i fratelli Usher "l'anima non esiste". I patti che si stringono con questa entità hanno un prezzo altissimo, ma sono fin troppo terreni per addurre a qualche figura demoniaca.

Quindi chi é Verna, interpretata da uno dei volti più iconici delle serie TV di Flanagan Carla Gugino? La terza teoria sembrerebbe, per via dei vari indizi sparpagliati in tutti gli otto episodio, quella più esatta e a confermarlo è proprio Gugino nel corso di un'intervista promozionale che trovate in calce all'articolo: "Lei non è il Diavolo... non è nemmeno malvagia! Potresti dire che è l'esecutrice del destino, o l'esecutrice del Karma. Verna è davvero una mutaforma - sottolinea l'attrice - Si manifesta a ogni persona nel momento prima della sua morte, mentre possono vederla. Verna sta offrendo a ciascuna di queste persone la conversazione più onesta che avranno mai nella loro vita".

Un po' tentatrice ma pur sempre onesta. Verna è il Corvo della poesia di Poe, tanto grottesco quanto distruttore dell'uomo: "Le persone con molti privilegi e molto potere hanno l'opportunità di fare cose buone o fare cose cattive - dice Gugino - e lei offre loro l'opportunità di prendere una decisione diversa" e la decisione dei fratelli Usher ne ha determinato la loro caduta, con tanti colpevoli e pochissimi innocenti.