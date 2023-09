La caduta della casa degli Usher, nuovo terrificante poster per la serie Netflix

Sangue, sangue e ancora sangue nel nuovo poster di La Caduta della Casa degli Usher, la nuova serie targata Netflix firmata dal maestro dell'horror Mike Flanagan in arrivo il prossimo ottobre sulla popolare piattaforma di streaming. Basata sui racconti di Edgar Allan Poe, la serie tv sarà l'ultima collaborazione tra Flanagan e Netflix.

Il primo sguardo su Fall of the House of Usher anticipa che la nuova serie TV sarà piena zeppa di sangue e il nuovo poster, pubblicato dal popolare servizio di streaming, sembrerebbe proprio confermare questo aspetto più horror, tipico degli show firmati da Flanagan: nel poster (che trovate in calce all'articolo), infatti, vediamo una donna che una maschera passare davanti a un quadro di famiglia insanguinato, simbolo della decadenza di una ricca dinastia attiva nel campo farmaceutico fino a quando, la morte inspiegabile dei suoi membri, inizia a far sgretolare ogni apparenza.

Dal creatore di Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e The Midnight Club arriva una nuova serie in salsa più thriller pronta ad approdare proprio a ottobre, il mese più spettrale dell'anno: per l'ultimo show Netflix di Flanagan vedranno il ritorno di volti già noti, ma non mancheranno le new entry. Dopo Fall of the House of Usher, un progetto che lo stesso Flanagan ha definito "heavy metal",

la società di produzione Intrepid Pictures del regista e sceneggiatore sarà trasferita agli Amazon Studios. Prima di questa avventura, però, Flanagan ci darà ancora molti brividi su Netflix!