La Caduta della Casa degli Usher, nel trailer Mark Hamill come non l'avete mai visto!

Quali sono le vostre aspettative? Il trailer completo potete trovarlo, come sempre in calce alla notizia.

Oltre a questi ovviamente ci sono altri elementi, come la fotografia che utilizza colori freddi , tipici di altri show come Hill House, tutto il fronte estetico insomma è immediatamente riconoscibile per chi ha seguito i lavori del regista.

Con un'eccezione ovviamente rappresentata da Mark Hamill, l'iconico Luke Skywalker di Star Wars ha infatti deciso di lasciare da parte le spade laser e le tuniche da Jedi, immergendosi a pieno in quello che sembra un ruolo davvero iconico in La Caduta della Casa degli Usher .

Watch the first trailer for Mike Flanagan's #TheFalloftheHouseofUsher - streaming October 12 on Netflix. pic.twitter.com/ch5PKKrjJD

