Cage Fight, in arrivo la serie in cui Carole Baskin indagherà sull'ex zoo di Joe Exotic

La saga di Carole Baskin e Joe "Exotic" Maldonado-Passage non finirà presto, Discovery+ ha annunciato la docu-serie Cage Fight di Carole Baskin che debutterà sul servizio di streaming il 13 novembre e aggiungerà un nuovo capitolo alla vicenda.

Mentre le faide di Exotic e Baskin nel corso degli anni sono state raccontate in più di una serie tv su tutte Tiger King: Murder, Mayhem e Madness dell'anno scorso su Netflix, questo nuovo evento mostrerà l'indagine di Baskin sul trattamento riservato agli animali che erano sotto la cura di Exotic allo zoo Greater Wynnewood Exotic Animal Park, meglio conosciuto come G. W. Zoo.

Cage Fight documenterà l'indagine di Baskin sul trattamento di questi animali insieme a suo marito, Howard, e alla loro squadra. "Si sporcheranno le mani e indagheranno sul trattamento dei grandi felini, spesso entrando in scontri diretti con operatori pericolosi", secondo il servizio di streaming.

Secondo il comunicato stampa, "Da quando Tiger King è diventato un fenomeno della cultura pop, Carole Baskin ha dovuto affrontare affermazioni oltraggiose e disinformazione sulla sua vita personale. Ma Baskin non sarà mai distratta dalle voci e dai pettegolezzi che, secondo lei, sono stati diffusi dai suoi nemici e da coloro che desiderano sminuire la missione della sua vita: proteggere i grandi felini e fermarne per sempre l'abuso.

Lungo la strada per la giustizia la squadra di Carole tenta di rimediare ai tanti torti perpetrati contro i felini, trovandosi spesso in scontri diretti con pericolosi operatori, tra cui Jeff Lowe.



"Nel gennaio 2020, Joe Exotic è stato condannato a 22 anni di prigione federale dopo essere stato condannato per un complotto per uccidere Baskin. In quel momento, Jeff Lowe ha rilevato lo zoo GW fino a quando un giudice federale non lo ha assegnato a Baskin e al suo Big Cat Rescue nel giugno 2020. Con la proprietà saldamente sotto il suo controllo e con l'aiuto del detective della omicidi Griff Garrison, Cage Fight di Carole Baskin documenta Baskin e il suo team mentre indagano sulla proprietà per qualsiasi prova di abuso e traffico di animali lasciati da Joe Exotic o Jeff Lowe, rivelando molti momenti scioccanti lungo la strada. Per scoprire ulteriori prove, Baskin chiede aiuto anche a una fonte improbabile, la nipote di Joe Exotic, Chealsi, che ha trascorso gran parte della sua infanzia lavorando allo zoo di GW e ha una conoscenza diretta di ciò che è accaduto dietro le quinte. Chealsi dirige Baskin e gli investigatori nelle aree intorno allo zoo dove molto probabilmente verranno trovate le prove, compresi i resti di animali."

Cage Fight debutterà su Discovery+ il 13 novembre ma un'altra serie sulla vicenda è in arrivo: infatti Kate McKinnon interpreterà Baskin in Peacock, che racconterà la vicenda già narrata in Tiger King: Murder, Mayhem e Madness.