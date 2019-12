Cailey Fleming sul''addio di Michonne e il ritorno di Maggie in The Walking Dead 11

La decima stagione di The Walking Dead, attualmente in corso, sarà un importante punto di svolta per la serie, soprattutto per le attrici Lauren Cohan e Danai Gurira: se la prima tornerà nella serie dopo una lunga assenza, la seconda le dirà addio e la giovane Cailey Fleming collega si pronuncia in merito a queste modifiche nel cast.

La partenza definitiva di Gurira dal franchise targato AMC è stata confermata al Comic-Con di San Diego lo scorso Luglio e adesso, in una diretta Instagram, l'attrice poco più che dodicenne afferma: "È un addio duplice, a Michonne e a Danai: è davvero triste che lasci lo show. Lei c'è da sempre e durante la scorsa stagione ho avuto occasione di legare con lei, sono davvero grata di questo legame. Credo che sia fantastica e adoro lavorare con lei."

Fleming continua: "Lavora sodo e dà tutto per lo show. Dà il 110% in ogni cosa che fa. Certo, è triste vederla andare via, ma so che qualunque cosa farà dopo sara eccezionale e so che seguirà sempre i suoi sogni. Sa qual'è la sua strada e sono davvero felice per lei."

L'addio di Giurira è previsto appena prima del ritorno di Cohan e, conseguentemente, di Maggie : "Sono davvero eccitata per il ritorno di Maggie. Non vedo l'ora che scopriate cosa c'è in serbo per voi, sarà fantastico."

Importanti novità, dunque, attendono i fan di The Walking Dead, non perdete il nostro articolo sul possibile finale anticipato di TWD e sulle difficoltà incontrate nella 10x10.