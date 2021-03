Che fine fa Caino in Lucifer? Riviviamo il destino del personaggio

Nel libro biblico della Genesi, Caino e Abele sono nominati come i primi due figli di Adamo ed Eva. Entrambi hanno fatto un'apparizione nel mondo di Lucifer Morningstar (interpretato da Tom Ellis) e vediamo, in particolar modo, il destino di Caino.

Tom Welling ha interpretato Marcus Pierce, un tenente della polizia di Los Angeles e capo di Chloe Decker (Lauren Decker), Dan Espinoza (Kevin Alejandro) ed Ella Lopez (Aimee Garcia) nella terza stagione di Lucifer. Tuttavia, si è successivamente scoperto che Tom era Caino, il primo assassino del mondo che aveva il potere dell'immortalità come punizione di Dio. Finché Caino è rimasto umano (come Marcus Pierce) sulla Terra, era immortale ma tutto ciò che voleva disperatamente era morire. Oltre ad essere Caino, era anche la mente criminale, The Sinnerman, responsabile della morte di Charlotte Richards (Tricia Helfer).

Nel finale della terza stagione, Caino ha attirato Lucifer e Chloe in una trappola e ha cercato di ucciderli entrambi. Credendo che Caino avesse ucciso Chloe, in un impeto di rabbia Lucifer uccise Caino, pugnalandolo a morte con una delle lame demoniache di Maze (Lesley Ann-Brandt). Caino inizialmente credeva che sarebbe andato in paradiso, confessando di non avere rimpianti. Tuttavia, Lucifer sapeva che Cain si era pentito di aver ucciso Charlotte e di conseguenza si torturerà con il senso di colpa all'inferno per l'eternità, insieme a suo fratello. Mentre Lucifer è tornato all'Inferno alla fine della quarta stagione, tutti immaginavano un ritorno di Caino nella quinta stagione, ma attualmente questo non è avvenuto.

Sappiamo, però, Caino ritornerà anche nella stagione 5 e probabilmente lo farà nell'episodio 11 intitolato Resting Devil Face. Già il titolo, infatti, aveva fatto sobbalzare di curiosità i fan. Non ci resta che attendere, quindi, la seconda parte della quinta stagione di Lucifer.

Intanto, Netflix non ha ancora reso note le date di arrivo della seconda parte della quinta stagione di Lucifer, come anche della sesta e ultima stagione che si prospetta ricca di momenti emozionanti. Rimaniamo dunque in attesa di aggiornamenti in merito.