Caity Lotz di Legends of Tomorrow ha condiviso online un suo cortometraggio

Nonostante i recenti problemi tecnici di Legends of Tomorrow 5, la serie facente parte dell'Arrowverse continua ad appassionare tutti i fan dei suoi particolari protagonisti. Caity Lotz nel frattempo ha voluto condividere il suo primo lavoro come regista.

Come potete leggere dal messaggio di Twitter presente in calce alla notizia, l'attrice interprete di Sara Lance ha scelto di caricare online il suo primo cortometraggio, scritto e diretto da lei stessa. Si intitola "Turbo Twins" e nel cast troviamo Maisie Richardson-Sellers, conosciuta dai fan dello show come Charlie/Clotho, insieme a Domique Domingo, famosa per aver partecipato a pellicole quali "Crazy Ex-Girlfriend" e "Hit The Floor". Le due interpretano una coppia di amiche dirette a Las Vegas, ma che si troveranno in un momento di difficoltà.

Ecco come ha commentato il messaggio Caity Lotz: "La cosa bella di essere un'artista è il fatto di poter intrattenere e di rendere più felici le persone, soprattutto in queste settimane. Quindi vi lascio un link al film che ho scritto e diretto, che potete scaricare e vedere gratuitamente".

Mentre aspettiamo la messa in onda della prossima puntata della serie, che avverrà il 7 aprile, vi lasciamo con questa intervista a Brandon Routh di Legends of Tomorrow, in cui l'attore parla del suo addio allo show.