Caity Lotz parla della fine di Arrow e delle conseguenze che avrà sul suo personaggio

I fan che hanno apprezzato l'episodio Green Arrow and The Canaries possono ora ascoltare ciò che ha da dire l'attrice che ha interpretato Sara Lance in Arrow e in Legends of Tomorrow riguardo al finale della serie. L'attrice parla della relazione che il suo personaggio ha avuto con Arrow e di come il finale della serie avrà conseguenze anche in Legends.

Il ruolo che ha avuto Sara Lance nell'Arrowverse è stato decisamente particolare. Il personaggio interpretato da Caity Lotsz era uscito di scena nelle prime stagioni di Arrow per poi ritornare come Canary. Dopo la sua effettiva morte è resuscitata grazie al Pozzo di Lazzaro, per unirsi infine al team di Legends Of Tomorrow.

L'attrice parla ora del ruolo del suo personaggio anche in relazione alla fine della serie Arrow e agli eventi di Crisi Sulle Terre Infinite:

"È sempre stato strano per me perché non ho mai veramente lasciato Arrow per essere solo in Legends. Mi sono sempre sentita parte di entrambe in egual misura. È strano e interessante, e sarà strano ora che Arrow non è più nei paraggi."

Il riferimento è ovviamente alla morte di Oliver avvenuta in Crisi Sulle Terre Infinite. L'attrice ha poi affermato che proprio la scomparsa di Arrow non sarà un semplice dettaglio della storia e che il legame che i due avevano continuerà ad influenzare il suo personaggio, dicendosi poi elettrizzata all'idea di scoprire come gestirà la situazione Sara. In conclusione ha dichiarato che la fine di Arrow è senz'altro un evento molto sentito, anche perché le persone coinvolte nel progetto non lavoreranno più insieme e la "famiglia Arrow" sarà sciolta.

Se lo spin-off Green Arrow and The Canaries dovesse entrare in produzione sarebbe un qualcosa di comunque diverso, secondo Lotsz.

Ormai la serie con protagonista Stephen Amell è in dirittura d'arrivo: è stata diffusa la sinossi dell'ultima puntata di Arrow, che uscirà in America il 28 gennaio. Noi dovremo attendere il 3 aprile per poter incominciare a guardare l'ottava stagione su Premium Action.