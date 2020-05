Caity Lotz, la star di Legends of Tomorrow ha un passato con Lady Gaga: ecco perché

Certe attrici nascono dal nulla e riescono ad avere successo grazie ad una serie particolarmente famosa alla quale si legano a doppia mandata. Poi c'è Caity Lotz: la star di Legends of Tomorrow è un'artista a trecentosessanta gradi e inizialmente la sua carriera non si basava neanche sulla recitazione.

Anche se il servizio fotografico di Caity Lotz potrebbe farvi pensare ad una giovinezza passata nel mondo della moda, tra scatti provocanti e capi d'abbigliamento firmati, in realtà la sua prima passione è stata la danza. E non stiamo parlando di un semplice hobby a cui dedicarsi nel tempo libero, dato che è riuscita ad ottenere dei lavori di primo piano.

Potreste averla vista nei filmati di molte star internazionali, tra cui Lady Gaga. La cantante è famosa per i suoi eccessi, e nei suoi video musicali i ballerini di scena indossano quasi sempre vestiti eccentrici e maschere inquietanti, ma possiamo assicurarvi che è presente anche Lotz nel video di Paparazzi. Inoltre, ha lavorato per Avril Lavigne e compare persino in Tell Me Something di Selena Gomez e in Evacuate The Danceflor di Cascada.

Di tanto in tanto la vediamo esibirsi per il pubblico dei social, attraverso video in cui mostra varie tecniche, affinate grazie ad una preparazione fisica costante e basata sull'atletica e sulle arti marziali. L'attrice si è poi cimentata nella produzione di un cortometraggio intitolato Turbo Twins.